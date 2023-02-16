今日大事（2月17日）

全國受熱浪侵襲 維州有地區42度

今日全國大部分地區將受到熱浪侵襲，五個州份要提高戒備。





新州、維州、南澳、及塔州都有警報，包括嚴峻火警警報。





於南澳 Port Lincoln 的林火已經造成民居同商戶財物損失。不過當地氣溫開始下降，預測最高只有25度，昨晚警報已經下調。但危險霧霾仍然籠罩當地，當局勸喻受影響地區居民留在室內。





另外，維州中部及中北部今日實施全面禁火，預測墨爾本氣溫會高達38度，Mildura更會高達42度。





而新州預測亦會酷熱，將會出現今個夏季最炎熱的天氣。





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中國：希望全面恢復和澳洲雙邊貿易

隨著澳洲和中國的關係開始改善，有中國政府官員表示，希望全面恢復和澳洲的雙邊貿易。





上屆政府，呼籲對新冠起源進行調查後，中國對澳洲實施多項官方及非官方的貿易阻礙。工黨政府此前亦一直促請中國，應取消針對澳洲葡萄酒和大麥的出口壁壘，這些安排每年為本地出口商造成 200 億元損失。中國政府發言人束珏婷表示，澳中之間發展良好的貿易關係，是互惠互利的安排。





束珏婷說：「中澳互為重要的貿易夥伴，兩國經濟結構嘅互補性亦強，兩國經貿合作是互利共贏的安排。我強調，兩國的經貿關現正面臨一個非常重要的關口。」





貿易部長費雷爾最近亦同中國貿易部長進行網上會議，預計他很快亦將會親自訪華。





分析師：儲行喜見失業率升指有助抗通脹

儲備銀行洛菲利 (Philip Lowe) 今周就連續9次加息的措施面對質詢後，今日（17/2）會再出席國會聆訊。





預料他會就最新的就業數字發表談話。剛公佈的失業率為百份之3.7，上升0.2%。





分析公司Impact Economics and Policy首席經濟學家傑克遜 (Angela Jackson) 認為失業率上升會減低通脹壓力。





傑克遜指(儲備銀行)希望見到失業率上升。他認為是因為會減低對薪酬增長的壓力，有助他們將通脹率恢復到目標範圍內。所以傑克遜認為這是儲備銀行希望見到的情況。





自動駕駛系統出錯 美國回收逾36萬Tesla

美國電動汽車品牌「特斯拉」，正回收接近363,000 部汽車進行調查，據悉，汽車的全自動駕駛系統，會於十字路口出錯，亦不會全時間遵守法定車速限制。





美國全國公路交通安全管理局正對特斯拉汽車的自動駕駛系統進行大規模調查，據報，今次回收是調查工作的一部分，亦是至今為止美國針對任何電動汽車製造商的最嚴厲執法行動。



昆州礦場兩礦工墮25米地洞死亡

昆州礦場意外兩名失蹤礦工的遺體被發現。





兩名死者分別係33歲的蘭格里奇 (Dylan Langridge) 和36歲嘅戴維斯 (Trevor Davis)。事發於Cloncurry 以北嘅的Dugald River 鋅礦場。一部30噸挖泥車墮入一個25米地洞，兩人乘坐的汽車相信隨著挖泥車跌落。專家使用無人機和攝影設備定位後，發現兩人已罹難。當時兩人距離地面125米。





Perenti 礦場服務集團總裁諾厄爾 (Mark Nowell)指，目前的焦點是為死者家人提供支援。





該礦場由全球資源公司 M-M-G 經營。





兩人是地下採礦服務公司 Barminco 的員工。





Barminco擁有者 Perenti Group 對有關事件表示「最深切的同情和哀悼」。





M-M-G 表示，安全是其首要價值，因此了解造成此次事故的原因非常重要，以令事件不會再次發生。





事件仍正在進行調查。





而澳洲工人工會昆州幹事辛納爾 （Stacey Schinnerl）批評礦場的安全措施不足。





辛納爾說：「於澳洲就業的核心是工人有基本權利去工作、保證安全、同安全回家。而於今次現實中，有兩名工人完成工作後無法安全返回家中。這個情況是不可接受。」





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澳洲派巡邏機到日本制裁北韓

澳洲派出一部大型巡邏機到日本，加入國際行動保證執行對北韓的制裁。





這部 P-8-A 海神巡邏機會於空中探測及監察違反聯合國安理會禁令，非法偷運貨物到北韓的活動。





自從2018年以來，澳洲曾經派出巡邏機11次，軍艦8次，協助執行對北韓的制裁。





聯合行動司令比爾頓 （Greg Bilton）指澳洲致力執行本國同聯合國的制裁令。





聯邦今召開峰會商討幼兒政策

來自全國各地的代表今日 (17/2) 齊集堪培拉，出席聯邦政府召開的幼兒政策峰會。





政府指這個峰會有助定出國家的幼兒政策，是一個新方針，去保證兒童有最佳的人生起步。





總理艾巴尼斯 （Anthony Albanese）和財長查默斯 (Jim Chalmers)都會於會上致辭。





預料查默斯會指出，良好的幼兒政策，就是良好的經濟政策，符合經濟同社會目標。





黃英賢今主持澳洲巴布亞新畿內亞部長級論壇

與此同時，外長黃英賢今日 (17/2) 會於堪培拉聯合主持澳洲巴布亞新畿內亞部長級論壇。





她會和巴布亞新畿內亞外長卡琴科(Justin Tkatchenko)，以及十多名該國嘅部長和九名澳洲部長，於論壇上商討兩國嘅夥伴合作，包括經濟、安全、社會及人類發展等。





最近總理艾巴尼斯和巴布亞新畿內亞總理馬拉佩（James Marape）舉行過年度對話。





黃英賢指兩國有新動力，於影響到這個區域的環球挑戰之下，齊心致力於一個安全、和平、及繁榮嘅太平洋區。





原住民部長今與美國代表討論原住民修好問題

原住民事務部長貝妮 （Linda Burney）今日(17/2)會於堪培拉和美國國內資源部長哈蘭德 （Deb Haaland）會面，討論原住民修好問題。





於本地就原住民國會聲音入憲的辯論開始白熱化，聯邦政府希望參考國際間的原住民修好經驗。





哈蘭德是來自美國西南部的原住民，總統拜登 (Joe Biden) 委任其加強原住民於美國的聲音，令他們更受重視。





其部門負責 「原住民和政府關係事務」，以及差不多600個主權族群的公約。





【中國間諜氣球】美國最新擊落三物體 或與中國無關

美國總統拜登表示，新擊落的三個物體，可同中國間諜氣球計劃無關。





隨住最近幾個星期，美國戰鬥機分別擊落一個中國監視氣球以及其他三個不明物體。拜登發表電視講話時表示，估計這批新的空中物體，好可能同私營公司有關，





他又指，當局將引入新法，於未來處理任何不明物體，包括更新規管於美國上空發射及維護的無人物體的規則及條例。他又強調，美國正謹慎行事，而他不會向中國道歉，但亦不會尋求衝突，他正計劃在未來同中國國家主席習近平交談。





特朗普的前國家安全顧問博爾頓向澳洲九號台表示，他估計暫時無人可以對物體的性質作出明確的交待。





博爾頓說：「暫時不知道最後三個被擊落嘅物體的性質，可能是完全無害的，亦可能不是。但我認為，美國政府已經嘗試大約兩個星期，希望盡量解答目前的疑問。我昨天已聽取情報界對這些物體的簡報， 現時只能說， 我們仍然有好多事情是不知道的。」



【中國間諜氣球】官員透露：中國氣球原路線飛越關島夏威夷

另一方面，路透社引述美國一名不願透露身分的官員，指本月初被擊落的中國氣球，原本路線可能是飛越關島及夏威夷，但受盛行風勢影響偏離路線。





而中國全國人大外事委員會昨日發表聲明，批評美國國會眾議院近日通過的所謂「中國在美領土上使用高空氣球決議案」，又指議案是刻意渲染中國威脅，純屬炒作和政治操弄。中國全國人大對此表示「強烈譴責」和「堅決反對」。北京一直強調美方所稱的氣球、是誤入美國領空的民用無人飛艇。





雪梨市今舉行升旗禮揭幕世界驕傲節

雪梨市 （17/2）今日將會舉行一個「前進驕傲」升旗禮，為世界驕傲節 (WorldPride) 正式揭幕。





這個為期17日嘅節日，將會為性小眾社群舉行超過300個免費同售票活動，預計會吸引50萬參與者。





雪梨市長摩亞 (Clover Moore)會聯同社區領袖於雪梨市政廳梯級上舉行升旗禮。





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土耳其地震再發現17歲少女生還者

土耳其和敘利亞地震發生超過十日，再有一名17歲少女生環者。從土耳其東南部「卡拉曼馬拉斯」省的瓦礫中被救起，而地震死亡人數已造成兩國超過 42,000。





兩國當局均未透露，仍多少失踪人數。一名一直協助救援行動的土耳其採礦工表示，他們對仍然搵到生還者感到喜悅。





這名工人說：「每當聽到生還者的聲音，我們就會感到無比喜悅。亦無其他事比將生還者帶回家人身邊更令我們快樂，因為我們都希望，能協助大家安然離開。」





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北約歡迎瑞典阻止焚燒古蘭經行為

北約秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg） 於受到土耳其批評之後，開始為潛在成員國瑞典辯護。





瑞典和芬蘭正在等待加入北約，但需要所有現任北約成員國，首先批准他們成員的身份。





而匈牙利同土耳其，是唯一尚未批准的國家。





土耳其對最近於斯德哥爾摩發生的一系列抗議活動表示擔憂。





於一處，有古蘭經被焚燒，而於另一處，則有土耳其總統埃爾多安(Recep Tayyip Erdogan)的肖像被燒毁。





托爾滕貝格說， 雖然焚燒穆斯林聖書並不違法，但他不會寬恕這些行為，他亦稱讚瑞典政府，阻止了之後發生的任何類似抗議活動。





托爾滕貝格說：「 我強烈譴責焚燒行為，但亦都歡迎瑞典能夠阻止其後任何以焚燒古蘭經，作為抗議的行為。並非所有可恥、不道德，或挑釁的行為都是非法的。 採取強硬立場非常重要，而我們清楚看到瑞典政府有這樣做。」



印度搜查英國BBC駐印度辦公室

印度稅務官員一連三天搜查英國廣播公司BBC在德里同孟買的辦公室。





官員表示，他們正就逃稅指控，檢查公司的業務營運信息。但BBC於數周前，曾於英國播出一部批評印度總理莫迪的紀錄片，印度的反對黨及當地媒體倡議組織就擔心，有關搜查目的是為了威嚇莫迪的批評者。



美國演員布斯·韋利士確診患「額顳葉認知障礙症」

美國演員布斯·韋利士在 2022 年被診斷出患有失語症後退出演藝圈後，昨日被確診實際是患有「額顳葉認知障礙症」。





布斯·韋利士的家人昨日在社交媒體聲明中證實消息，並指「獲得明確診斷結果，對他們來說是一種解脫。」



體育消息

澳洲板球隊隊長康明斯 Pat Cummins 表示，他認為，在今日（ 2 月 17 日）下午對印度的第二場測試賽中，澳洲隊的擊球手可能要更有冒險精神，先會取得更好的成績，但他亦強調，無論第一場比賽的成績如何，澳洲隊的擊球手今次都做好了充分的準備。





澳洲在之前的第一場測試賽中落敗，不少批評指，澳洲隊之前的失敗原因，是因為擊球太差。





康明斯又指，暫時未確認快速投球手斯塔克Mitchell Starc及全能球員格林 Cameron Green是否能夠參與對印度的第二場測試。





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