Celebrate Diwali in your language

Hindi

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SBS announces new destination channel for Australia’s South Asian community

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Will Diwali become a public holiday in Australia?

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'Opera Sails are lit up for Diwali to convey that all communities are welcome in NSW'

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Victorian Premier lights Diyas at first state Diwali reception

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Diwali celebration

दिवाली 2022: संसद भवन के ग्रेट हॉल में होगा भारतीय संस्कृति का प्रदर्शन

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Australian and Indian diaspora together pic 2 (Source SBS Hindi) .jpg

Diwali festivities at Marsden Park bring multicultural communities together

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Festive atmosphere envelopes Adelaide as large crowd celebrates Diwali

Punjabi

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The Sydney Opera House lit up for the Diwali Hindu festival in 2017

'ਦੀਵਾਲੀ ਦੀ ਛੁੱਟੀ': ਕੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਸਭਿਆਚਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਨਤਕ ਛੁੱਟੀਆਂ ਵੀ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ?

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Diwali lighting in Blacktown

ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਵਾਂਗ ਹੀ ਦਿਵਾਲੀ ਦੀ ਸਜਾਵਟ ਦੇਖਣ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਲੋਕ

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ਦੀਵਾਲੀ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਨਾਲ ਰੁਸ਼ਨਾਇਆ ਮੈਲਬੌਰਨ ਦਾ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਸਕੁਏਅਰ

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india

ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਉੱਤੇ ਸ਼ੈੱਫ਼ ਸੰਦੀਪ ਪੰਡਿਤ ਦੇ ਚਾਰ ਖ਼ਾਸ ਸਵਾਦਿਸ਼ਟ ਪਕਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜ਼ਮਾਓ

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Diwali Mela Marsden Park 2022

ਸਿਡਨੀ ਦੇ ਮਾਰਸਡਨ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਦੀਵਾਲੀ ਦੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ

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ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਵਾਦਿਸ਼ਟ ਖਾਣਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫਿੱਟ ਰੱਖਣ ਦੇ ਸੁਝਾਅ

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ਦਿਵਾਲੀ ਮੌਕੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਸਜਾਉ ਅਤੇ ਜਿੱਤੋ ਸਿਡਨੀ ਦੀ ਬਲੈਕਟਾਊਨ ਕਾਊਂਸਲ ਵਲੋਂ ਇਨਾਮ

diya lamps lit during diwali celebration with flowers and sweets in background

ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਦਾ ਕੀ ਮਹੱਤਵ ਹੈ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇਸਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਨਾਉਂਦਾ ਹੈ?

Gujarati

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SBSના સાઉથ એશિયન ભાષાના કાર્યક્રમો હવે નવી ચેનલ પર પ્રસારિત થશે

SBS Hindi Diwali

ઓસ્ટ્રેલિયાના વડાપ્રધાન, વિવિધ નેતાઓએ પાઠવી દિવાળીની શુભકામના

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મૂળ સ્કોટલેન્ડના ગોર્ડન મેકમિલનના જીવનમાં પ્રગટ્યો દિવાળીનો ઉજાસ

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પાકિસ્તાનથી ઓસ્ટ્રેલિયા સ્થળાંતર કરનાર મુસ્લિમ સમુદાયના લોકો ઉજવી રહ્યા છે દિવાળી

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ફટાકડા ફોડવાથી વધતા પ્રદૂષણ અંગે બાળકોએ આપ્યો ઇકો ફ્રેન્ડલી દિવાળી સંદેશ

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દિવાળી વિશેષ: મઠીયા, ચોળાફળી અને ફરસી પૂરી પીરસતું ફૂડ ટ્રક

diya lamps lit during diwali celebration with flowers and sweets in background

દિવાળી એટલે શું અને ઓસ્ટ્રેલિયામાં દિવાળી કેવી રીતે ઉજવવામાં આવે છે?

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MD ABC Bullion Janie Simpson shares her plans for Diwali.jpg

ઑસ્ટ્રેલિયામાં પ્રથમ વખત ધનલક્ષ્મીની આકૃતિવાળા સોનાના સિક્કા બહાર પાડવામાં આવ્યા

Nepali

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An elderly man blesses his sister-in-law by placing a 'Tika' - red vermillion mixed with rice - on her forehead on the main day of the Hindu festival, Dashain (Durga Puja) in Kathmandu, 21 October 2007. Hindus across the country are celebrating Biyaya Dashami, the tenth day of the Dashain Festival. On this day elders of the family apply Tika as blessing to the younger members of the family.

'विदेशको दशैँ': आफ्नो संस्कृतिलाई जीवित राख्दै अस्ट्रेलियाको नेपाली समुदाय

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Dashain preparations with 'tika', 'jamara', cash and fruits.

दशैँका शुभकामना सँगै आउने 'टाउको दुखाई': चट्याङ्ग मास्टरबाट

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Federal MPs and community leaders gather at the Buddha Stupa in ANMC.

अस्ट्रेलियामा पहिलो नेपाली सामुदायिक केन्द्र: 'परदेशमा बसे पनि नेपालै जस्तो फिल भयो'

Prime Minister Anthony Albanese during a speech at the National Press Club.

प्रधानमन्त्रीले दिए अस्ट्रेलियाको नेपाली समुदायलाई दशैँको शुभकामना

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मालश्री: 'दशैं, शरद ऋतु र देवी कालीको वर्णन गर्ने प्रतिकात्मक धुन'

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सिड्नीका मासु व्यवसायी भन्छन् 'दसैँ सुरु भए यता २,००० खसी बेची सक्यौं'

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अस्ट्रेलियामा यसपालिको दशैँ: 'साथीभाइसँग भेटघाट र रमाइलो'

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दक्षिण एसियाली श्रोतालाई लक्षित गर्दै एसबीएसको रेडियो प्रसारण तालिकामा हेरफेर

Tamil

Diwali Festival

பட்டாசு இல்லாத தீபாவளியா ?

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சிட்னி Marsden Park இல் தீபாவளி கொண்டாட்டம்!

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Brisbane Deepavali

பிரிஸ்பனில் தீபாவளி கொண்டாட்டம்!!

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Deepavali Adelaide

அடிலெய்டில் தீபாவளி கொண்டாட்டம்!!

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Rasamalai & Chef Damu

இனிப்பு வகையான ரசமலாய் செய்முறை

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தீபாவளியை ஆஸ்திரேலிய சமூகங்கள் எப்படிக் கொண்டாடுகின்றன?

11:03
Deepavali

தீபாவளி 2021 - கோவிட் முடக்கநிலை நீக்கப்பட்ட பிறகு எப்படி கொண்டாடப்போகிறோம்

05:09
Deepavali

இணையவழி தீபாவளி கொண்டாட்டம் 2021

Telugu

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ఆస్ట్రేలియా లో దీపావళిని ఎలా జరుపుకుంటారు?

This October and November, South Asian communities all over Australia will get to enjoy many cultural events.

ఆస్ట్రేలియా అంతటా జరగనున్న దసరా, బతుకమ్మ మరియు దీపావళి 2023 వేడుకలు

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SBS ఆస్ట్రేలియా దక్షిణాసియా కమ్యూనిటీ కోసం కొత్త ఛానెల్‌ ప్రకటన

Malayalam

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സിഡ്‌നി മലയാളി വനിതാ ഫോറത്തിന്റെ ദീപാവലി മേള

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രണ്ടു മലയാളി താരങ്ങളുമായി ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീം മെൽബണിൽ: ഇൻഡോർ ക്രിക്കറ്റ് ലോകകപ്പ് നാളെ മുതൽ

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Hoping for pre-Diwali fireworks: Indian cricket team in Melbourne for Indoor World Cup

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ദീപങ്ങളുടെ ഉത്സവത്തിനൊരുങ്ങി ഓസ്ട്രേലിയ: ദീപാവലി ആഘോഷങ്ങൾ ഇങ്ങനെ...

Kerala cooking by PM

കേരള ചെമ്മീൻ കറി ഒരുക്കി ഓസ്‌ട്രേലിയൻ പ്രധാനമന്ത്രി; ദീപാവലി വിരുന്നിൽ ഇന്ത്യൻ രുചിക്കൂട്ടുമായി സ്‌കോട്ട് മോറിസൺ

Australian Prime Minister Scott Morrison speaks to Indian Prime Minister Narendra Modi during the 2020 Virtual Leaders Summit between Australia and India at Parliament House in Canberra, Thursday, June 4, 2020. (AAP Image/Lukas Coch) NO ARCHIVING

ഇന്ത്യൻ സമൂഹത്തിന് ദീപാവലി ആശംസകളുമായി ഓസ്‌ട്രേലിയൻ പ്രധാനമന്ത്രി

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ദീപാവലി പ്രമേയമാക്കി ഓസ്‌ട്രേലിയ സ്റ്റാമ്പുകൾ പുറത്തിറക്കുന്നു

Bangla

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“বাঙালি হিন্দুরা ঘরে ঘরে লক্ষ্মীপূজা করে থাকে”

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ভিক্টোরিয়ার জিলং-এ বাংলাভাষীদের দুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত

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মেলবোর্নের ডেরিমুটে দু’দিন ব্যাপী আয়োজিত হলো দুর্গাপুজা

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BANGLADESH BELIEF DURGA PUJA FESTIVAL

বাংলাদেশে কেমন হচ্ছে এবারের দুর্গাপুজা?

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অস্ট্রেলিয়ার দক্ষিণ এশীয় জনগোষ্ঠীর জন্য নতুন চ্যানেল

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হোবার্টের দীপাবলীতে বহুসাংস্কৃতিক মিলনমেলা

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Deepaboli Melbourne

‘এ বছরের দীপাবলী উৎসব আগের বছরগুলোর চেয়ে অনেক বেশি প্রতিনিধিত্বমূলক হয়েছে’

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“আমি কিন্তু শুধুমাত্র বাংলাদেশী কমিউনিটির জন্য কাজ করছি না”