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Celebrate Diwali in your language
Hindi
SBS announces new destination channel for Australia’s South Asian community
04:47
Will Diwali become a public holiday in Australia?
11:53
'Opera Sails are lit up for Diwali to convey that all communities are welcome in NSW'
Victorian Premier lights Diyas at first state Diwali reception
07:26
दिवाली 2022: संसद भवन के ग्रेट हॉल में होगा भारतीय संस्कृति का प्रदर्शन
07:50
Diwali festivities at Marsden Park bring multicultural communities together
Festive atmosphere envelopes Adelaide as large crowd celebrates Diwali
Punjabi
06:51
'ਦੀਵਾਲੀ ਦੀ ਛੁੱਟੀ': ਕੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਸਭਿਆਚਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਨਤਕ ਛੁੱਟੀਆਂ ਵੀ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ?
11:00
ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਵਾਂਗ ਹੀ ਦਿਵਾਲੀ ਦੀ ਸਜਾਵਟ ਦੇਖਣ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਲੋਕ
09:26
ਦੀਵਾਲੀ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਨਾਲ ਰੁਸ਼ਨਾਇਆ ਮੈਲਬੌਰਨ ਦਾ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਸਕੁਏਅਰ
13:50
ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਉੱਤੇ ਸ਼ੈੱਫ਼ ਸੰਦੀਪ ਪੰਡਿਤ ਦੇ ਚਾਰ ਖ਼ਾਸ ਸਵਾਦਿਸ਼ਟ ਪਕਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜ਼ਮਾਓ
17:38
ਸਿਡਨੀ ਦੇ ਮਾਰਸਡਨ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਦੀਵਾਲੀ ਦੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ
13:48
ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਵਾਦਿਸ਼ਟ ਖਾਣਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫਿੱਟ ਰੱਖਣ ਦੇ ਸੁਝਾਅ
01:03
ਦਿਵਾਲੀ ਮੌਕੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਸਜਾਉ ਅਤੇ ਜਿੱਤੋ ਸਿਡਨੀ ਦੀ ਬਲੈਕਟਾਊਨ ਕਾਊਂਸਲ ਵਲੋਂ ਇਨਾਮ
ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਦਾ ਕੀ ਮਹੱਤਵ ਹੈ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇਸਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਨਾਉਂਦਾ ਹੈ?
Gujarati
SBSના સાઉથ એશિયન ભાષાના કાર્યક્રમો હવે નવી ચેનલ પર પ્રસારિત થશે
ઓસ્ટ્રેલિયાના વડાપ્રધાન, વિવિધ નેતાઓએ પાઠવી દિવાળીની શુભકામના
06:20
મૂળ સ્કોટલેન્ડના ગોર્ડન મેકમિલનના જીવનમાં પ્રગટ્યો દિવાળીનો ઉજાસ
05:23
પાકિસ્તાનથી ઓસ્ટ્રેલિયા સ્થળાંતર કરનાર મુસ્લિમ સમુદાયના લોકો ઉજવી રહ્યા છે દિવાળી
10:17
ફટાકડા ફોડવાથી વધતા પ્રદૂષણ અંગે બાળકોએ આપ્યો ઇકો ફ્રેન્ડલી દિવાળી સંદેશ
09:50
દિવાળી વિશેષ: મઠીયા, ચોળાફળી અને ફરસી પૂરી પીરસતું ફૂડ ટ્રક
દિવાળી એટલે શું અને ઓસ્ટ્રેલિયામાં દિવાળી કેવી રીતે ઉજવવામાં આવે છે?
03:36
ઑસ્ટ્રેલિયામાં પ્રથમ વખત ધનલક્ષ્મીની આકૃતિવાળા સોનાના સિક્કા બહાર પાડવામાં આવ્યા
Nepali
08:10
'विदेशको दशैँ': आफ्नो संस्कृतिलाई जीवित राख्दै अस्ट्रेलियाको नेपाली समुदाय
06:04
दशैँका शुभकामना सँगै आउने 'टाउको दुखाई': चट्याङ्ग मास्टरबाट
25:03
अस्ट्रेलियामा पहिलो नेपाली सामुदायिक केन्द्र: 'परदेशमा बसे पनि नेपालै जस्तो फिल भयो'
प्रधानमन्त्रीले दिए अस्ट्रेलियाको नेपाली समुदायलाई दशैँको शुभकामना
10:41
मालश्री: 'दशैं, शरद ऋतु र देवी कालीको वर्णन गर्ने प्रतिकात्मक धुन'
07:59
सिड्नीका मासु व्यवसायी भन्छन् 'दसैँ सुरु भए यता २,००० खसी बेची सक्यौं'
03:01
अस्ट्रेलियामा यसपालिको दशैँ: 'साथीभाइसँग भेटघाट र रमाइलो'
दक्षिण एसियाली श्रोतालाई लक्षित गर्दै एसबीएसको रेडियो प्रसारण तालिकामा हेरफेर
Tamil
பட்டாசு இல்லாத தீபாவளியா ?
02:43
சிட்னி Marsden Park இல் தீபாவளி கொண்டாட்டம்!
05:44
பிரிஸ்பனில் தீபாவளி கொண்டாட்டம்!!
03:15
அடிலெய்டில் தீபாவளி கொண்டாட்டம்!!
01:57
இனிப்பு வகையான ரசமலாய் செய்முறை
தீபாவளியை ஆஸ்திரேலிய சமூகங்கள் எப்படிக் கொண்டாடுகின்றன?
11:03
தீபாவளி 2021 - கோவிட் முடக்கநிலை நீக்கப்பட்ட பிறகு எப்படி கொண்டாடப்போகிறோம்
05:09
இணையவழி தீபாவளி கொண்டாட்டம் 2021
Telugu
ఆస్ట్రేలియా లో దీపావళిని ఎలా జరుపుకుంటారు?
ఆస్ట్రేలియా అంతటా జరగనున్న దసరా, బతుకమ్మ మరియు దీపావళి 2023 వేడుకలు
SBS ఆస్ట్రేలియా దక్షిణాసియా కమ్యూనిటీ కోసం కొత్త ఛానెల్ ప్రకటన
Malayalam
സിഡ്നി മലയാളി വനിതാ ഫോറത്തിന്റെ ദീപാവലി മേള
14:31
രണ്ടു മലയാളി താരങ്ങളുമായി ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീം മെൽബണിൽ: ഇൻഡോർ ക്രിക്കറ്റ് ലോകകപ്പ് നാളെ മുതൽ
Hoping for pre-Diwali fireworks: Indian cricket team in Melbourne for Indoor World Cup
ദീപങ്ങളുടെ ഉത്സവത്തിനൊരുങ്ങി ഓസ്ട്രേലിയ: ദീപാവലി ആഘോഷങ്ങൾ ഇങ്ങനെ...
കേരള ചെമ്മീൻ കറി ഒരുക്കി ഓസ്ട്രേലിയൻ പ്രധാനമന്ത്രി; ദീപാവലി വിരുന്നിൽ ഇന്ത്യൻ രുചിക്കൂട്ടുമായി സ്കോട്ട് മോറിസൺ
ഇന്ത്യൻ സമൂഹത്തിന് ദീപാവലി ആശംസകളുമായി ഓസ്ട്രേലിയൻ പ്രധാനമന്ത്രി
ദീപാവലി പ്രമേയമാക്കി ഓസ്ട്രേലിയ സ്റ്റാമ്പുകൾ പുറത്തിറക്കുന്നു
Bangla
04:23
“বাঙালি হিন্দুরা ঘরে ঘরে লক্ষ্মীপূজা করে থাকে”
06:19
ভিক্টোরিয়ার জিলং-এ বাংলাভাষীদের দুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত
08:33
মেলবোর্নের ডেরিমুটে দু’দিন ব্যাপী আয়োজিত হলো দুর্গাপুজা
07:42
বাংলাদেশে কেমন হচ্ছে এবারের দুর্গাপুজা?
অস্ট্রেলিয়ার দক্ষিণ এশীয় জনগোষ্ঠীর জন্য নতুন চ্যানেল
11:44
হোবার্টের দীপাবলীতে বহুসাংস্কৃতিক মিলনমেলা
05:18
‘এ বছরের দীপাবলী উৎসব আগের বছরগুলোর চেয়ে অনেক বেশি প্রতিনিধিত্বমূলক হয়েছে’
06:46
“আমি কিন্তু শুধুমাত্র বাংলাদেশী কমিউনিটির জন্য কাজ করছি না”