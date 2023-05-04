今日大事（5月5日）

澳英自貿協定月底實施 澳洲幾乎所有赴英商品免關稅

總理艾巴尼斯 (Anthony Albanese) 表示， 澳英自由貿易協定 將於本月底開始實施。





在協定下，幾乎所有澳洲產品出口到英國都免除關稅，更多澳洲人符合資格申請更長時間的工作假期簽證。





艾巴尼斯在當地時間星期四 (5 月 4 日) 到訪倫敦一間澳洲主題的餐廳時，指自貿協定令澳洲人獲得更廣闊的英國市場。





而協定實施兩年後，兩國產品將會互相免除 99% 的關稅。



新英王加冕禮將至 艾巴尼斯促暫時放下澳洲憲制爭議

英王加冕禮在即，艾巴尼斯呼籲澳洲人暫時放下憲制安排的爭議。





他昨日在肯辛頓宮 (Kensington Palace) 與威廉王子 (Prince William) 會面。這位王位第一順位繼承人也接見了澳洲代表團的成員，包括效力英超球會的女足隊長卡爾 (Sam Kerr)，以及原住民和演藝界等代表。





艾巴尼斯說，有人想在他來出席加冕禮的時候製造爭議，但他會遵從相關的禮節，正如他去年也遵從女王陛下逝世時的禮節一樣。



【聯邦財案】料未來五年債務利息將增至逾千億

工黨政府下星期二 (5 月 9 日) 公佈的 聯邦財政預算案 ，預計債務的利息會在未來五年增加到 1,100 億元，並在下一個五年增至 7,000 億元。





目前聯邦政府共有接近一兆元債務，今個財年的利息不足 180 億元，較去年 10 月財案時的預期為好。政府當時將九成以上的商品價格上漲所獲的收入存入銀行。





不過，預測認為利息會在 2024-25 財年增至 200 億元，翌年增至 260 億元。





新的財案將會增加數百億元的收入，當局已表示計劃將大部份繼續存入銀行。



【聯邦財案】高齡護理行業工會冀工資增長可解決人手短缺問題

聯邦政府昨日宣佈，會在下星期的財政預算案中撥款 113 億元，為護老行業的職員加薪 15%。





預計將有 25 萬名從業者受惠，包括註冊護士、廚師等。而加薪的建議是來自公平工作署和皇家調查委員會。





聯合工人工會的高齡護理主任史密斯 (Carolyn Smith) 表示，這個是沒解決方法下的好開始。





史密斯說，護老行業其中一個主要問題就是人手危機，為大部份工人加薪 15%，相信會對此產生巨大影響。



新州六個月以來首次發現猴痘個案

新州發現六個月以來的首宗 猴痘感染個案 。





衞生部門表示，本地的猴痘疫苗推廣非常成功，但海外病例肆虐，因此澳洲仍會出現個案。





不過，最近一名染病男子並沒和海外歸國人士接觸，當局擔心是本地傳播，並呼籲男同性戀者留意猴痘症狀。



雪梨癌症治療中心遭受網絡攻擊被勒索十萬

一間癌症治療中心受到網絡攻擊。





雪梨 Westmead 醫院的瑪麗王儲妃癌症中心，遭到黑客集團 Medusa 的攻擊，盜取了一些數據。





黑客正在勒索 10 萬元贖金，否則將會公佈所竊的數據。



克里姆林宮「無人機事件」：俄國指控華盛頓有份參與

美國政府駁斥俄羅斯指控華盛頓有份參與 無人機襲擊 的說法。





據報，兩架無人機在當地時間星期三 (5 月 3 日) 襲擊克里姆林宮大樓，俄羅斯聲稱行動是烏克蘭所為，目的是企圖刺殺俄羅斯總統普京。普京的發言人佩斯科夫 (Dmitry Peskov) 更指，烏克蘭的襲擊是聽令於美國。





但白宮國家安全發言人柯比 (John Kirby) 反駁指，佩斯科夫的言論純屬謊言。





柯比說，美國仍在努力收集有關情報，但目前仍然難有確鑿證據達成結論。他指，必須明確指出，與佩斯科夫的謊言相反，美國並無以任何方式參與今次事件。一如既往，這些都只是俄羅斯的謊言。



收聽節目 俄羅斯指烏克蘭暗殺普京 專家提出各種疑點 SBS Chinese 04/05/2023 05:52 Play

澤連斯基到訪海牙 促國際刑事法庭懲處普京

烏克蘭總統澤連斯基則在訪問海牙期間，敦促國際刑事法庭要對普京在烏克蘭發動的戰爭作出懲處。





雖然國際刑事法庭本身並不能起訴「侵略戰爭罪」，但澤連斯基呼籲有關方面成立一個專門及有經驗的法庭，以進行該項工作。





澤連斯基說，如果希望得到真正的正義，就不應尋找藉口，亦不應該只著眼於現行國際法的缺點，而應該做出大膽的改變，對國際法目前仍有缺點的問題作出糾正。



中俄外長舉行雙邊會晤 高度評價動盪下的中俄關係發展

中國及俄羅斯兩國外長在印度出席上海合作組織外長會議期間舉行雙邊會晤，討論和平解決烏克蘭危機等問題。





中國外長秦剛和俄羅斯外長拉夫羅夫 (Sergey Lavrov) 在會上，高度評價地緣政治動蕩加劇背景下、中俄關係的發展，亦歡迎上海合作組織 (上合組織) 的成員國為維護歐亞和平與穩定作出的努力，令組織在國際事務上的威信上升，亦在區域安全架構中、更具重要意義。





兩人亦確認，願意繼續在聯合國、上合組織、金磚國家、俄印中機制、二十國集團等關鍵國際組織和對話機制中，發展相互協調的角色。



華盛頓稱《美菲共同防禦條約》覆蓋到南海 中國對此堅決反對

中國外交部發言人毛寧對美國表示《美菲共同防禦條約》將覆蓋到南海地區的言論表示不滿。





美國總統拜登日前與到訪的菲律賓總統小馬可斯 (Bongbong Marcos) 會談，並強調美國向菲律賓承諾的協防條約將覆蓋到南海地區。中國外交部發言人毛寧回應時就指，中方堅決反對任何國家以雙邊條約為藉口，插手南海問題、損害中方領土主權和海洋權益。





同時，毛寧亦批評北約有計劃未來一年在日本設立辦事處的消息。她指，亞洲是和平穩定的高地，不應成為地緣爭奪的角鬥場。她亦批評北約正持續「東進亞太」、干預地區事務，勢必破壞地區和平穩定及推動陣營對抗，呼籲區內國家應提高警惕。



塞爾維亞校園槍擊震驚全國 民眾促加強槍管

塞爾維亞首都貝爾格萊德周三 (5 月 3 日) 發生校園致命槍擊案一事震驚全國，民眾要求當局採取措施加強槍枝管制。





據報一名 13 歲疑犯，用父親的槍枝襲擊涉事學校，導致至少 8 名學童及 1 名保安死亡，另有 7 人受傷送醫。懷疑行兇的男學生事後向警方自首。警方指，他犯案前有周密部署，包括擬定一份殺人名單，正調查其行兇動機。





塞爾維亞總統武契奇 (Aleksandar Vucic) 表示，被捕疑犯將被送往精神病院，不得回到父母身邊。政府宣佈，當地星期五起進入全國哀悼期，為期三天。





雖然當地到處都有在 1990 年代戰爭後遺留的武器，但大規模槍擊案仍然極為罕見，今次更是當地史上第一宗「校園槍擊事件」。



蘇丹撤僑持續 最大僑民社區之一尼日利亞已撤離約 350 人

大約 350 名尼日利亞人昨日 (5 月 4 日) 亦已從當地返回尼日利亞，當中大多數是學生。





尼日利亞目前有 5,500 名僑民在蘇丹生活，是最多僑民身處蘇丹的國家之一。



特別調查委員會繼續調查新州警方對仇恨犯罪案件的處理

當局正在調查新州警方在 1970 年至 2020 年期間，在調查仇恨犯罪案件時是否有作出不當行為。





警方一個兇殺組在 1980 年代調查了三宗同性戀男子被殺的案件，當時向超過 50 名嫌疑人進行問話。





其中一宗 1988 年的案件最終定為自殺。但在家屬施壓下，警方在 2012 年重新調查該案件。



孟加拉留學生遇入屋遇襲搶劫後不治

一名來自孟加拉的留學生在北領地的住所遭到入室搶劫後死亡。





該名23歲男學生數月前才來到澳洲，在查理斯達爾文大學 (Charles Darwin University) 攻讀資訊科學碩士學位。





他在達爾文北區的家中遇襲後，頭部重傷而送入皇家達爾文醫院的深切治療部，但最終不治。警方正以兇殺案拘捕並調查一名 29 歲男子。



艾巴尼斯英國受訪：應尊重變性人的意願

英國名嘴摩根 (Piers Morgan) 在他的節目《Uncensored》中問艾巴尼斯「何謂女人」，他回答「成年女性」。





該問題經常被反跨性別人士用於質疑變性的女性不是真正的女性。但艾巴尼斯說這個問題很易答。





艾巴尼斯說，他不是任何陣營的追隨者，而近期有些具爭議性的人士到訪澳洲提出了問題。但他認為年輕人對自己的身份作出的決定需要獲得尊重。



更多內容 跨性別人士為運動用品宣傳惹爭議 世界田徑聯會禁跨性別選手參加女子賽事

總督到訪希臘向「加里波利戰役」犧牲澳軍致敬

澳洲總督克利 (David Hurley) 訪問希臘，在利姆諾斯島上向在加里波利戰役中犧牲的澳洲軍人致敬。





他說重要的是要紀住這些士兵，又感謝主辦方每年組織紀念活動。





克利說，這一天是莊嚴的日子，兩國人民藉此場合一同懷念那些葬身加里波利的先烈。





兩國政要都有出席活動，包括希臘總統薩克拉羅普盧 (Katerina Sakellaropoulou)。而克利也會和希臘總理米佐塔基斯 (Kyriakos Mitsotakis) 會面。





希臘將於 5 月 21 日舉行大選。



體育消息

美國職業藍球賽 (NBA) 賽事，波士頓凱爾特人隊 (Boston Celtics) 以 121 比 87 擊敗費城 76 人隊 (Philadelphia 76ers)，「一雪前恥」。



